Появилась первая песня Евровидения-2022

Главное: Первым участником Евровидения-2022 станет группа Intelligent Music Project. Она представит Болгарию.

Детали: Первым официальным участником песенного конкурса Евровидения 2022 года стала болгарская группа Intelligent Music Project. При этом ее солист Ронни Ромеро является чилийцем.

Музыканты споют песню Intention. Она уже доступна для ознакомления.

Добавим, что конкурс 10, 12 и 14 мая пройдет на арене PalaOlimpico в итальянском Турине. Участие в нем примет 41 страна.

В тему: Стало известно, где и когда пройдет Евровидение-2022.