При обыске у главного антифашиста Кивы якобы нашли картину в образе Бенито Муссолини, – СМИ

Главное: Во время обыска в доме народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы якообы нашли картину, на которой он изображён в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Детали: Во время обыска у народного депутата от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы правоохранители якобы нашли две картины, которые ранее продавались на странице одного из журналистов в Facebook. Как сообщает LB.ua со ссылкой на канал «BIHUS info» в YouTube, следственные действия проходили 16 ноября в доме Кивы в пос. Козин Киевской области стоимостью около 21 млн грн.

На одной из них Кива изображен в образе итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини. На другой — вместе со своими однопартийцами Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем оформлены под персонажей советского фильма «Кавказская пленница» Труса, Балбеса и Бывалого.

Отметим, что впоследствии канал удалил видео после того, как оказалось, что другие предметы, якобы найденные в особняке Кивы, на самом деле, были изъяты сотрудниками Государственного бюро расследований при обыске в одном из конвертцентров в Днепре. Таким образом, утверждать о достоверности информации о картинах также не представляется возможным.

В тему: 1 ноября 2021 года сотрудники правоохранительных органов на Столичном шоссе в Киеве остановили автомобиль Кивы, чтобы вручить подозрение в уголовном производстве о государственной измене. Сам он эту информацию опроверг, заявив, что его остановили «за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег».