Мощный взрыв превратил в груду камней одно из помещений школы на Волыни

Главное: В сельской школе на Волыни в понедельник, 29 ноября, произошел взрыв в котельной. В результате ЧП никто не пострадал, но ее здание оказалось полностью разрушенным.

Детали: Полиция выясняет обстоятельства взрыва котельной на территории школы с. Проход Ратновского района. Как сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области, взрыв произошел около 11 часов, когда в школе проводили уроки, но никто из детей, учителей и персонала не пострадал.

Всего было эвакуировано 64 ученика и 18 работников учебного заведения.

При этом котельная, которая представлет из себя одноэтажное здание, расположенное в 30-40 метрах от учебного заведения, оказалось полностью разрушена.

На месте работают работники отделения № 2 (поселка Ратное) районного управления Ковеля полиции и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Все причины взрыва выясняются.

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