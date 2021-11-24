В Киеве снова митингуют антивакцинаторы

Главное: В Киеве собрались на митинг противники вакцинации и ковидных ограничений.

Детали: Сегодня под ВРУ собрались противники вакцинации и карантинных ограничений. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания « Новости & Аналитика ».

Собрались сторонники лидера антивакцинаторов Остапа Стахива, которого обвинили в планах по свержению конституционного строя.

Напомним, ранее Галицкий районный суд Львова Стахива под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 998 тысяч 800 гривен.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Новости & Аналитика».