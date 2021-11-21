8-летняя девочка из США стала национальной героиней из-за многократного отказа носить маску

Главное: Губернатор американского штата Рон ДеСантис отметил девочку второго класса Фиону Лашеллс, которую много раз изгоняли с уроков за отказ носить маску.

Детали: Губернатор Флориды (штат США) Рон ДеСантис во время официального мероприятия предоставил слово девочке второго класса восьмилетней Фионе Лашеллс, которую 38 раз изгоняли с уроков за то, что она отказалась носить маску. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания « Новости & Аналитика ».

Многие в Америке и в мире считают Фиону Лашеллс настоящей героиней. Ее мать создала веб-сайт со списком отстранений, которые получила Фиона, из-за которых ей, возможно, придется повторить второй класс.

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