Столичный пенсионер задержал мошенницу, которая хотела его обмануть, в туалете собственной квартиры

Главное: Пожилой житель Шевченковского района Киева задержал в своем туалете мошенницу, которая пришла, чтобы выманить у него деньги.

Детали: В Киеве в дом к 81-летнему пенсионеру пришли две женщины, которые представились работницами социального фонда. Как сообщает столичная полиция, они рассказали, что якобы производится замена старых пенсионных удостоверений, а также происходит обмен старых денежных банкнот на новые.

Затем они пришли еще раз и попросили предоставить наличность, чтобы якобы передать информацию в пенсионный фонд. Когда он принес деньги, женщины их разбросали. Хозяина дома это насторожило.

Пенсионер понял, что в дом пришли мошенницы, однако не растерялся. Он закрыл входную дверь, а ключ положил в карман. Одна из женщин украла ключ и быстро убежала, а другая забрызгала пожилому мужчине глаза слезоточивым газом и ударила бутылкой по голове.

После того, как началась борьба, пенсионер закрыл злоумышленницу в туалете и вызвал полицию.

Задержанная уже уведомлена о подозрении за разбойное нападение на пенсионера и на время следствия она будет находиться под стражей. Ее сообщницу разыскивают полицейские.

Пенсионеру за задержание аферистки вручили грамоту.

В тему: В сентябре 2018 года в Каменском Днепропетровской области к пенсионерке пришла женщина, представилась дочерью почтальона, которая якобы заболела, и заявила, что в стране грядет денежная реформа и старые деньги нужно поменять на новые. Доверчивая старушка вынесла незнакомке все свои сбережения, получив взамен пухлый пакет с обычной порезанной бумагой.

В начале 2020 года в Николаеве пенсионерка отдала мошеннику, который представился сотрудником Пенсионного фонда, все свои сбережения под предлогом обмена старых денег на новые.