Накануне очередного боя Ломаченко позаимствовал у Усика «чемпионскую» прическу

Главное: В ходе подготовки к следующему бою украинский боксер Василий Ломаченко побрился наголо. Аналогичная прическа ранее принесла удачу Александру Усику в его сентябрьском бою за звание чемпиона мира.

Детали: 33-летний экс-чемпион мира по боксу, украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) активно готовится к поединку с 34-летним ганцем Ричардом Комми (30-3, 27 КО). Как сообщает LB.ua, Василий сейчас находится в тренировочном лагере в США, откуда выложил видео, где отрабатывает удары по боксерской груше.

При этом Ломаченко удивил новой крайне короткой прической.

Ожидается, что поединок между Ломаченко и Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

В тему: В ночь на 26 сентября Александр Усик в поединке на стадионе «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал все его чемпионские пояса, став чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA и IBO.

Накануне этого поединка украинец постригся наголо.