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Видео-Новости > В Кривом Роге подростки на кладбище занимались безобразием

В Кривом Роге подростки на кладбище занимались безобразием

Агата Кловская
21.10.21 09:54
149
В Кривом Роге подростки на кладбище занимались безобразием

Главное: В Кривом Роге на кладбище подростки устроили съемки для соцсетей. За подобным занятием детей замечают уже не первый раз.

Детали: В Кривом Роге Днепропетровской области подростки на кладбище устроили съемки для соцсети Instagram. Несовершеннолетние сняли крест, сообщил Telegram-канал «Informator Video 18+» и показал ролик с места происшествия.

На видео видно, что на кладбище были три человека, в частности, две девочки. Один подросток держал снятый крест, а девочка курила на его фоне. Также двое подростков стояли возле креста и курили.

По данным местного издания, за подобным занятием детей замечают уже не первый раз. Ранее они гуляли по кладбищам, на которых потрошили плюшевых медведей на детских могилах.

По факту происшествия правоохранители проводят проверки и устанавливают личность подростков.

В тему: В июне в Одессе подростки устроили пьянку на кладбище.

В сентябре на Полтавщине малолетки разнесли местное кладбище.

Тэги: общество, кладбище, Кривой Рог, новости Украины

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