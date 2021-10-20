В Киеве блогер лишился части черепа за просьбу дать сигарету. Нападавшим оказался известный человек

Главное: В Киеве блогеру Алексею Остаповскому вынуждены были сделать трепанацию черепа после того, как он получил мощный удар в голову и упал на асфальт. Нападавшим якобы оказался Антон Черниенко, который работает в комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Детали: В Киеве мужчина подошел к группе молодых людей попросить сигарету и получил мощный удар по голове. В результате у пострадавшего возникла гематома, и в больнице ему сделали трепанацию. Об этом пострадавший Алексей Остаповский рассказал в Instagram.

Остаповский сообщил, что инцидент произошел 2 октября около пяти утра, когда он после отдыха в караоке подошел попросить сигарету у компании незнакомцев.

«Я подошел к ребятам, которые стояли в 20 метрах (...), чтобы попросить сигарету. Прошла минута — моя команда возвращается, а я уже лежу на асфальте без сознания. Они бегут ко мне, спрашивают, что произошло, а те говорят: «Да он пьяный, подошел, споткнулся, мы даже его не трогали», — рассказал Остаповский.

На кадрах видеозаписи с камеры наблюдения видно, как один из парней толкнул потерпевшего, а когда тот ответил, то его сзади ударили по голове. Потерпевший от удара упал на асфальт.

«В моей голове возникла гематома, из-за которой я мог покинуть этот мир. Меня доставили в больницу, сделали трепанацию черепа, удалили гематому, и я около десяти часов лежал в реанимации, а потом две недели лежал в больнице под присмотром врачей. Сейчас все функции тела, мозга работают исправно, однако в голове нет части черепа», — говорит пострадавший.

Остаповский заявляет, что его якобы ударил пятикратный чемпион Украины по каратэ, который сейчас якобы работает в комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности. Якобы его имя — Черниенко Антон Александрович. По словам пострадавшего, напавший пытается оказать влияние на следствие.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

В тему: В августе в Киеве около гей-клуба «Лифт» жестоко избили танцора Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позже в Киеве задержали сотрудника Управления государственной охраны Евгений Беспалов, который избил танцора певицы Надежды Дорофеевой. Теперь ему светит до 8 лет лишения свободы.