Изнасилование, к которому может быть причастен полицейский, обрастает противоречивыми подробностями

Главное: Жительница Полтавской области сообщила об изнасиловании сотрудником правоохранительных органов с собутыльником. По некоторым данным, она беременна.

Детали: Правоохранители проверяют информацию об изнасиловании полицейским беременной женщины в Полтавской области. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, сообщение о преступлении поступило от женщины, проживающей в Лубенском районе Полтавской области, утром 11 октября.

По словам потерпевшей, ее изнасиловали двое мужчин, один из которых местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном.

При этом она заявила, что беременна.

После регистрации заявления сотрудники главной инспекции и внутренней безопасности Нацполиции оперативно начали сбор информации о событии для объективного документирования указанного факта.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в Telegram, осмотр женщины судебно-медицинским экспертом и врачом гинекологом, не указал на какие-либо признаки беременности.

Как сообщает «Украинская правда», потерпевшая и участковый между собой знакомы. Накануне они отдыхали в компании еще с одним гражданским и употребляли алкогольные напитки.

При этом судмедэксперт, который осматривал женщину, не зафиксировал повреждений внутренних органов или телесных повреждений.

По данным бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, происшествие случилось в ночь на 12 октября в селе Чавельча. Вторым злоумышленником якобы также является бывший правоохранитель. Вместе они выбили дверь и ворвались в дом потерпевшей — матери-одиночки, беременной вторым ребенком, и изнасиловали ее.

«Сейчас Снежана госпитализирована с кровотечением в больницу, а два урода в форме полиции бегают по селу и району предлагают грубые деньги, чтобы замять это дело и не сесть на долгий срок», — написал экс-депутат на своем канале в Telegram.

В то же время, как сообщает Цензор.НЕТ, пострадавшая женщина имеет две судимости по статьям о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта и организации или содержании мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств.

В тему: В мае 2020 года внутренняя безопасность Национальной полиции Украины задержала двоих полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины. Все их подразделение было расформировано.