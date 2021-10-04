В Калифорнии произошел масштабный разлив нефти – опубликовано видео последствий

Главное: В Калифорнии произошел разлив нефти. Появилось видео последствий.

Детали: В Южной Калифорнии (США) произошло экологическое ЧП. Возле побережья города Хантингтон-Бич случился разлив нефти.

Местные власти говорят, что из морского нефтедобывающего объекта вытекло около трех тысяч баррелей (почти полмиллиона тысяч литров) нефти.

Известно, что утечка произошла в семи километрах от берега, в результате чего тут появилось нефтяное пятно площадью примерно тридцать четыре тысячи квадратных метров.

За несколько часов нефть достигла берега – пятно вплотную подошло до болота Талберт и реки Санта-Ана.

Инцидент привел к массовой гибели рыбы и птиц.

Сейчас происходит ликвидация последствий.

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