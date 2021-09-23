В черкасской кофейне среди бела дня на глазах у детей застрелили криминального авторитета

Главное: В результате стрельбы в одном из черкасских кафе люди в одежде с надписью «СБУ» смертельно ранили руководителя общественной организации «Организованная защита граждан» Михаила Козлова. По данным СМИ, речь идет о криминальных разборках.

Детали: 22 сентября в Черкассах произошла стрельба в одном из общественных заведений, в результате которой смертельно ранили одного из мужчин. Как сообщает УНИАН, злоумышленники скрылись с места происшествия на легковом автомобиле.

Впоследствии транспорт нашли сожженным на выезде из города.

Правоохранители объявили план по перехвату злоумышленников. По словам свидетелей, нападавших было по меньшей мере трое. Все были одеты в одежду темного цвета и с надписями «СБУ».

Издание также публикует видео, снятые камерой видеонаблюдения с места происшествия.

Видео изнутри кофейни опубликовал Алекснадр Радуцкий на своем канале в Telegram (18+).

Как сообщает «Про все», стрельба произошла в кафе «Львовская майстерня шоколада», когда в помещении время находились дети. Убитым оказался местный «криминальный авторитет» Михаил Козлов, возглавляющий ОО «Организованная защита граждан», которую создали в 2015 г. Ее целью была объявлена борьба с полицейским произволом. однако у местных журналистов были вопросы об ее истинных целях.

У него также была своя охранная фирма.

По информации издания, Козлова неоднократно судили за тяжкие преступления, в том числе за вымогательство.

В кофейне, где произошла стрельба, бизнесмен любил проводить встречи со своими партнерами. Именно здесь в августе 2020 г мужчину задержали сотрудники СБУ по делу о причастности к терроризму.

Соратников Козлова считают причастными к стрельбе в Черкассах и в Киеве на Крещатике. В Черкассах тогда задержали четырех участников инцидента, которым впоследствии смягчили меры пресечения.

По данным источников издания, разборки устроили представители враждующих группировок.

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