Лига чемпионов: «Шахтер» потерпел сенсационное поражение в Тирасполе

Главное: В первом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играл против тираспольского «Шерифа». Подопечные Роберто де Дзерби потерпели унизительное поражение со счетом 0:2.

Детали: Сегодня, 15 сентября, первый матч группового этапа Лиги чемпионов провел донецкий «Шахтер». «Горняки» на выезде играли против тираспольского «Шерифа».

На бумаге вице-чемпионы Украины были явными фаворитами встречи, но украинский специалист Юрий Вернидуб создал довольно крепкий коллектив, что было видно в квалификации турнира. Как и ожидалось, гости сразу же взяли мяч под контроль, но до опасных моментов дело доходило крайне редко.

Зато едва ли не первый свой момент молдавские «шерифы» реализовали: на 16-й минуте Кристиано промчался по левому флангу, сделал навес и Траоре нанес великолепный удар – Пятов был бессилен. А через три минуты ошибкой гостей едва не воспользовался Яхшибоев, но в этот раз голкипер «Шахтера» сыграл надежно.

После перерыва «горняки» начали играть более агрессивно и моменты начали появляться. Сначала опасно бил Марлос, а спустя некоторое время Педриньо, но оба удара парировал вратарь. Был близок к успеху и Марлон, но не попал в ворота.

Зато хозяева поля своим шансом снова воспользовались на все сто. На 62 минуте очередную идеальную передачу с левого фланга сделал Кристиано, и набежавший Янсане не оставил шансов Пятову.

После этого моментов ни у тех, ни у других ворот не было – неожиданная победа «Шерифа» 2:0.

В тему: Накануне киевское «Динамо» дома сыграло вничью с португальской «Бенфикой» 0:0.