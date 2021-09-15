В Германии всем желающим предложили полакомиться... головой Меркель

Главное: В Германии появились сладости в виде головы канцлера Ангелы Меркель, которая в скором времени покинет свой пост.

Детали: Немецкий производитель конфет Odenwaelder Marzipan выпустил в продажу «марципановую Меркель». Как сообщает Reuters, десерт выполнен в форме головы действующего канцлера Ангелы Меркель.

В описании продукта сказано, что он подойдет тем, кто хочет пожелать ей всего наилучшего в связи с уходом в отставку.

На упаковке изделия написано «Отставка. Я сделаю это». Как считают журналисты, это отсылка к словам канцлера «Мы сделаем это», которые она сказала о наплыве беженцев в Германию в 2015 г.

Представитель фабрики, выпустившей лакомство, Томас Цубер рассказал, что все желающие смогут поставить «марципановую Меркель» у себя дома в качестве сувенира.

Всего планируется произвести около 500 конфет с лицом канцлера, каждая из которых изготавливается вручную. Стоимость лакомства — 5 евро.

Видео из магазина публикует канал «Карточный Домик: Европа» в Telegram.

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