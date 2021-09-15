Стали известны личности жертв взрыва автомобиля в Днепре

Главное: В результате взрыва в Днепре погибли пресс-секретарь управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Ковлак.

Детали: Полиция открыло уголовное производство по статье о террористическом акте по факту взрыва автомобиля в Днепре. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, личности погибших установлены по документам, найденным на месте происшествия.

Речь идет о мужчине и женщине.

Как сообщает «Информатор» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, одной из погибших оказалась пресс-секретарь управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак.

В тему: Утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.