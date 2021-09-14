Во время предвыборных дебатов с Жириновским произошло нечто забавное

Главное: Российский политик, депутат Госдумы Владимир Жириновский едва не остался в исподнем во время предвыборных дебатов на местном телевидении.

Детали: Одиозный российский политик Владимир Жириновский потерял штаны в прямом эфире местного телевидения. Как видно на видео, которое опубликовано на канале TVC в Telegram, в разгар предвыборных дебатов он обрушился с критикой на тех, кто «устроил капитализм».

«Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты», — сказал лидер ЛДПР, когда у него начали сползать брюки.

Однако это не заставило его остановиться — Жириновский продолжил свой спич чуть медленнее, параллельно поправляя одежду.

В тему: В марте 2021 года российский политик Владимир Жириновский завыл в эфире у пропагандиста Владимира Соловьева.