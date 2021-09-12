Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Британские СМИ раскрыли тайну загадочной «базы НЛО» в Арктике

Британские СМИ раскрыли тайну загадочной «базы НЛО» в Арктике

Александр Панько
12.09.21 13:37
434
Британские СМИ раскрыли тайну загадочной «базы НЛО» в Арктике

Главное: Пользователи картографического сервиса Google Earth обнаружили загадочную базу в Арктике, на которой расположено странное футуристическое здание. Как выяснилось, речь идет о российской военной базе «Арктический трилистник».

Детали: На острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили странный объект в виде трехлучевой звезды, к нижней части которой присоединены три стручкообразные ответвления с «капсулами» на концах. Как сообщает Daily Star, внимание на него обратил влогер MrMBB333 при изучении данных картографического сервиса Google Earth.

На своем канале в YouTube он рассказал, что эти «капсулы» напоминают неопознанные летающие объекты, известные как «Тик-Так», фиксируемые летчиками Военно-морских сил США. А треугольное основание здания он сравнил с зарядной станцией для летательных аппаратов.

«Может быть, штука в центре — это какой-то летательный аппарат, а эти „капсулы“ являются компонентами для зарядки. Или, наоборот, это компонент для зарядки этих „капсул“», — поразмышлял влогер.

Однако, по данным издания, на самом деле речь идет о российской военной базе «Арктический трилистник», построенной в 2017 г. «Штукой в центре» является основное здание административно-жилого комплекса, а «капсулами» — лазарет, столовая и кабинеты командования.

В тему: В начале декабря 2018 года на Youtube-канале UFOmania появился ролик, на котором зафиксировано якобы место падения летающей тарелки в районе реки Замбези.

Осенью 2019 года уфологи при помощи средств Google заметили загадочное место в Антарктиде, где, по их мнению, там может скрываться инопланетная база.

В августе 2020 года блогер обнаружил на Google-картах «122-метровый корабль», находящийся в 160 километрах от берегов Антарктиды. Пользователи сети решили, что это может быть секретный корабль нацистов.

В июне 2021 года пользователь картографического сервиса Google Earth утверждает, что обнаружил на спутниковых снимках обломки НЛО, лежащие в Долине Смерти в США. На своей странице в Twitter он опубликовал фото, на которых загадочный объект якобы окружен танками.

Тэги: Россия, мир, YouTube, НЛО, тайна, Арктика, загадка, курьезы, Google Earth

Комментарии

Статьи

12.09.21 09:19

Три очка перед «Бенфикой»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

«Сегодня любой хлыщ с удостоверением может навести справочки о каждом из нас»: что происходит с банковской тайной в Украине
12.09.21 00:42

«Сегодня любой хлыщ с удостоверением может навести справочки о каждом из нас»: что происходит с банковской тайной в Украине

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.09.21 14:14

В Донецкой области полицейские украли... урну
12.09.21 11:07

Одним из призеров Венецианского кинофестиваля стал фильм о жизни в Одесской женской тюрьме
11.09.21 15:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе
11.09.21 15:10

Митрополит УПЦ рассказал, чему учит пример Иоанна Крестителя
11.09.21 14:15

В УПЦ издали книгу об истории церковных школ в XVIII-XX веках Полтавской епархии
11.09.21 13:56

Стало известно, сколько украинцы задолжали государству за коммуналку
11.09.21 13:45

В Почаеве тысячи верующих УПЦ отпраздновали память преподобного Иова
11.09.21 13:20

Сегодня верующие УПЦ вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи
11.09.21 12:29

Астрофизики узнали кое-что новое о нашей Галактике
11.09.21 11:09

Ученый родом из Украины доказал связь между уровнем коррупции и ожирением у чиновников
12.09.21 11:07

Одним из призеров Венецианского кинофестиваля стал фильм о жизни в Одесской женской тюрьме
11.09.21 09:44

В ближайшее время должна появиться вакцина от коронавируса для детей
10.09.21 22:01

Спикер Верховной Рады отказался от вакцинации и заболел коронавирусом во второй раз
10.09.21 19:00

Главные новости за 10 сентября 2021 года
10.09.21 16:40

В Минздраве уточнили, когда именно Украину переведут в «желтую» зону
10.09.21 15:21

ЕС продлил санкции против России за Крым и Донбасс
10.09.21 14:55

Стало известно, сколько школ на Киевщине будут работать в штатном режиме в случае усиления карантина
10.09.21 13:52

Украинцам назвали три сценария течения заболевания коронавирусом осенью
10.09.21 12:25

Шмыгаль рассказал, будут ли расти коммунальные тарифы в Украине
10.09.21 11:40

В Украине зафиксировали пять случаев опасного заболевания
09.09.21 11:39

Ученые создали необычные клетки
09.09.21 11:25

Афганским женщинам запретили заниматься спортом
06.09.21 09:57

В ноябре в Украине могут ввести локдаун
06.09.21 20:03

Индусы создали лекарство от коронавируса
06.09.21 13:55

В Минздраве рассказали, когда школы уйдут на удаленку
07.09.21 16:16

Девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе
06.09.21 18:06

Скончался Жан-Поль Бельмондо
08.09.21 14:28

Киевлянка снимала порно со своей 5-летней дочерью
06.09.21 15:58

Стало известно, когда Украина «пожелтеет»
06.09.21 16:25

Украинцам рассказали, когда в их квартирах потеплеют батареи
Фото и Видео
В Донецкой области полицейские украли... урну
В Донецкой области полицейские украли... урну
В Донецкой области полицейские украли... урну
В Донецкой области полицейские украли... урну
Британские СМИ раскрыли тайну загадочной «базы НЛО» в Арктике
Британские СМИ раскрыли тайну загадочной «базы НЛО» в Арктике
На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга
На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга
Месси побил уникальный рекорд Пеле
Месси побил уникальный рекорд Пеле
В киевском парке две пьяные компании устроили грандиозную драку. Есть пострадавшие
В киевском парке две пьяные компании устроили грандиозную драку. Есть пострадавшие
В ОРДЛО массово раздают российские паспорта, которые ничего не стоят
В ОРДЛО массово раздают российские паспорта, которые ничего не стоят
«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса
«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса
На Полтавщине малолетки разнесли местное кладбище
На Полтавщине малолетки разнесли местное кладбище
Появилось видео, как под Киевом эпично горела СТО
Появилось видео, как под Киевом эпично горела СТО
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
fraza.com
Новости блогосферы
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?

Опрос

Кто создал коронавирус?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.