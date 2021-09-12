Британские СМИ раскрыли тайну загадочной «базы НЛО» в Арктике

Главное: Пользователи картографического сервиса Google Earth обнаружили загадочную базу в Арктике, на которой расположено странное футуристическое здание. Как выяснилось, речь идет о российской военной базе «Арктический трилистник».

Детали: На острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа обнаружили странный объект в виде трехлучевой звезды, к нижней части которой присоединены три стручкообразные ответвления с «капсулами» на концах. Как сообщает Daily Star, внимание на него обратил влогер MrMBB333 при изучении данных картографического сервиса Google Earth.

На своем канале в YouTube он рассказал, что эти «капсулы» напоминают неопознанные летающие объекты, известные как «Тик-Так», фиксируемые летчиками Военно-морских сил США. А треугольное основание здания он сравнил с зарядной станцией для летательных аппаратов.

«Может быть, штука в центре — это какой-то летательный аппарат, а эти „капсулы“ являются компонентами для зарядки. Или, наоборот, это компонент для зарядки этих „капсул“», — поразмышлял влогер.

Однако, по данным издания, на самом деле речь идет о российской военной базе «Арктический трилистник», построенной в 2017 г. «Штукой в центре» является основное здание административно-жилого комплекса, а «капсулами» — лазарет, столовая и кабинеты командования.

В тему: В начале декабря 2018 года на Youtube-канале UFOmania появился ролик, на котором зафиксировано якобы место падения летающей тарелки в районе реки Замбези.

Осенью 2019 года уфологи при помощи средств Google заметили загадочное место в Антарктиде, где, по их мнению, там может скрываться инопланетная база.

В августе 2020 года блогер обнаружил на Google-картах «122-метровый корабль», находящийся в 160 километрах от берегов Антарктиды. Пользователи сети решили, что это может быть секретный корабль нацистов.

В июне 2021 года пользователь картографического сервиса Google Earth утверждает, что обнаружил на спутниковых снимках обломки НЛО, лежащие в Долине Смерти в США. На своей странице в Twitter он опубликовал фото, на которых загадочный объект якобы окружен танками.