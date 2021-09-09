«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса

Главное: В сессионном зале во время выступления внефракционного депутата Гео Лероса к нему подошел «слуга народа» Николай Тищенко и между ними возник конфликт. В поддержку Лероса подошли депутаты из разных фракций.

Детали: Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Николай Тищенко пытался стянуть с парламентской трибуны внефракционного депутата Гео Лероса. Это произошло во время выступления Лероса, во время которого он критиковал деятельность Офиса президента, сообщает УНИАН.

Тищенко подошел к трибуне и пытался вывести Лероса из-за трибуны.

В поддержку Лероса подошли депутаты из разных фракций.

Председатель ВР Дмитрий Разумков призвал Тищенко отойти от трибуны. Спикер отметил, что если Лерос будет «что-то плохое говорить», то он прекратит его выступление.

Разумков также отметил, что такие методы неприемлемы для народных депутатов.

Также из сессионного зала в адрес Тищенко раздавались возгласы: «Николай ты не прав!».

В тему: В Сети появилось видео драки между двумя бывшими «слугами народа» Алекесандром Юрченко и Гео Леросом.