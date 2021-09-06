В Одессе мужчина выгнал спать на улицу жену с младенцем из-за плача ребенка

Главное: Одессит каждый вечер выгоняет свою жену с младенцем спать на улицу. Ребенок мешает ему спать после рабочего дня.

Детали: В Одессе женщина с младенцем уже пятые сутки ночует на улице, потому что в дом их не пускает отец, которому мешает спать плач ребенка. Об этом сообщает Телеграм-канал Новости Одесса.

Как отмечается, в микрорайоне Поселок Котовского почти неделю женщина с малышом вынуждена ночевать на детской площадке, но в полицию обращаться не хочет.

Мужчина выгоняет их на ночь из квартиры, потому что младенец плачет и мешает ему отдыхать после работы.

На видео, снятом очевидцами, заметно женщину, которая спит в детском игровом манеже на площадке. Неподалеку от нее находится младенец в коляске.

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