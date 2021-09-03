В день визита Зеленского в небе над Калифорнией красочно взорвалась американо-украинская ракета

Главное: Первая ракета американо-украинской компании Firefly Aerospace была взорвана вскоре после старта. Причиной стала некая нештатная ситуация спустя 2 минуты полета.

Детали: Дебютный старт на орбиту американо-украинской космической ракеты Alpha частной компании Firefly Aerospace с военной базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии, закончился неудачей. Как сообщает Spaceflight Now, спустя 2,5 минуты после запуска произошел взрыв первой ступени.

Ракета должна была вывести на низкую околоземную орбиту груз массой 93 килограмма, включающий, в частности, спутники формата CubeSat.

Причины случившегося выясняются.

Как сообщает Lenta.ru, подрыв Alpha «над Тихим океаном в 19.01 по тихоокеанскому времени после успешного старта в 18.59» совершили Космические силы США. Это произошло из-за некоего нештатного состояния на борту. Военные подчеркнули, что в ходе инцидента пострадавших нет.

Video: Firefly Alpha’s in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc — Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021

Справка: Alpha — легкая ракета-носитель высотой 29 м грузоподъемностью 1000 кг. Рассчитана для полетов на низкую околоземную орбиту. Основная конструкция — из композита, армированного углеродным волокном. В 2017 году после выхода из проекта евроинвестора Firefly Space Systems, компанию, основанную инженером Томом Маркузичем, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Офисы Firefly Aerospace расположены в Остине и Днепре. Основное производство узлов сосредоточено в штате Техас, но частично оборудование и софт разрабатываются в Украине.

Компания также разрабатывает ракету Beta и лунный посадочный модуль Genesis в рамках программы Artemis.

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