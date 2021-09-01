Молодые отморозки устроили погром в одном из парков Днепра

Главное: В Днепре двое молодых людей, прогуливались по парку, начали крушить руками и ногами урны. Горожане никак не реагировали на их поведение.

Детали: В ночь с 30 на 31 августа в парке им. Гагарина в Днепре двое молодых людей за полчаса сломали 16 мусорных урн в местном парке. Как сообщается на официальной странице парка в Facebook, вандалы не пропустили ни одной урны, пробегая по центральной аллее.

При этом их действия не вызвали никакой реакции со стороны остальных посетителей.

«Пожалуйста, не оставайтесь в стороне, будьте социально ответственными. Если вы стали свидетелем подобных поступков, — воспользуйтесь экстренной связью, работающей в нашем парке, — помогите вовремя отреагировать» — попросила администрация парка.

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