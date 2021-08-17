Украинский каратист рассказал, за сколько готов продать медаль Олимпийских игр

Главное: Украинский каратист, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, Станислав Горуна, заявил о готовности продать свою медаль за хорошую цену. Например, за $70 тыс.

Детали: Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в карате, львовянин Станислав Горуна, рассказал, за сколько готов расстаться с наградой из Токио. В ответ на вопрос канала «ОТДУШИВДУШУ» в YouTube, продал бы он ее за $70 тыс., спортсмен ответил утвердительно.

«За семьдесят? И пожалуйста. Это медаль, результат у меня уже есть. О нем все будут знать, и никто не отнимет. А медаль — только материальная форма того результата. Поэтому $70 тыс. — пожалуйста, в карман», — заявил боец.

В тему: 6 августа 2021 года Станислав Горуна завоевал бронзовую медаль Олимпийский игр в Токио в карате в весовой категории до 75 кг.