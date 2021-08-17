Дохлая рыба и вонь: очевидцы засняли катастрофическое состояние Днепра

Главное: Из-за активного цветения сине-зеленых водорослей вода в Днепре превратилась в зловонную жижу.

Детали: Из-за активного цветения сине-зеленых водорослей в акватории Днепра сложилась катастрофическая экоситуация. Как сообщает бывший глава Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в Facebook, она сопровождается гибелью рыбы от недостатка кислорода и «страшной вонью».

В тему: По данным аудита эффективности программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна Днепра, проведенной Счетной палатой на период до 2021 года, в поверхностных водах речного бассейна Днепра обнаружили 161 загрязнитель, в частности, гербицид атразин, металлы кадмий и никель. Таким образом, экологическое состояние бассейна Днепра оценивает как катастрофическое.