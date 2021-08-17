Момент падения новейшего российского военного самолета попал на видео

Главное: Во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка разбился образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В. Видео крушения попало на видео.

Детали: Опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Момент падения опубликован на канале Baza в Telegram.

На кадрах видно как сначала появляется огонь в районе правого двигателя, пилот пытается сбить его, но самолет падает на вираже.

Как сообщает Lenta.ru, самолет разбился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы около большого Никольского пруда. Погибли три члена экипажа во главе с летчиком-испытателем, Героем России Николаем Куимовым.

Причины случившегося выясняются.

Справка: Ил-112В небоевой самолет, полностью спроектированный в России после распада СССР. Он должен был участвовать в форуме «Армия-2021».

В тему: 19 июня 2021 года в России разбился самолет с парашютистами. Погибли не менее девяти человек.