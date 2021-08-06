Премьера одного из карибских государств ранили во время митинга

Главное: Премьера Сент-Винсент и Гренадины ранили во время митинга. Появилось видео инцидента.
Детали: 74-летнего премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфа Гонсалвеша ранили во время протестов. Люди вышли на митинг в столице государства Кингстауне, выступая против обязательной вакцинации от коронавируса.
Известно, что один из митингующих бросил в чиновника, который шел через толпу, неустановленным предметом и угодил ему в голову.
Главу правительства срочно госпитализировали. Его жизни сейчас ничего не угрожает.
Нападение попало на видео:
В тему: На Гаити застрелили президента страны.