Премьера одного из карибских государств ранили во время митинга

Главное: Премьера Сент-Винсент и Гренадины ранили во время митинга. Появилось видео инцидента.

Детали: 74-летнего премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфа Гонсалвеша ранили во время протестов. Люди вышли на митинг в столице государства Кингстауне, выступая против обязательной вакцинации от коронавируса.

Известно, что один из митингующих бросил в чиновника, который шел через толпу, неустановленным предметом и угодил ему в голову.

Главу правительства срочно госпитализировали. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Нападение попало на видео:

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