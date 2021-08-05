Украину накроет волна киноужасов

12 августа на больших экранах Украины стартуют показы фестиваля ужасов «Best Horror Shorts-3».

Сложно напугать того, кто прошел 2020-й, но доверьтесь организаторам.

«Откуда дует в кинотеатре, если в зале нет окон? А что, если это чье-то холодное дыхание? Думаете, монстров не существует? Тогда загляните под сиденье. Или просто посмотрите на соседа слева. Почему он смеется, если на экране происходит жестокое убийство?», — так анонсируют свое мероприятие организаторы.

«Best Horror Shorts-3» в твоем городе можно отследить здесь.

Организатор фестиваля: KINOLIFE. Медиапартнеры: «Фраза», Yabl, Портал Хочу, Сайт Киева 044, Киноафиша, Starway Magazine, на времени, STARBOM.COMpany, staya.agency, Kinowar.