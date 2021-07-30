В Киеве охранник потребовал у посетителя оплатить товар и получил удар в лицо

Главное: В Киеве посетитель супермаркета избил охранника. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Детали: 30 июля в полицию Киева поступило сообщение от врачей о госпитализации в стационар мужчины, которого избили в одном из супермаркетов Голосеевского района. Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции со ссылкой на руководителя Голосеевского управления Викториую Давиденко-Лисогубенко, по прибытию правоохранители опросили свидетелей, просмотрели видео с камер видеонаблюдения и установили, что 58-летний охранник магазина сделал замечание двум покупателям, которые взяли товар и не хотели за него расплачиваться.

«Во время конфликта один из парней подошел к мужчине и кулаком нанес удар в голову, от чего охранник потерял равновесие и упал. Далее с места совершения преступления посетители убежали», — рассказала она, добавив, что скорую помощь вызвали свидетели инцидента.

Оперативники установили личность злоумышленника, им оказался 22-летний местный житель. Он задержан.

Следователь Голосеевского управления полиции сообщил о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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