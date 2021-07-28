Опубликовано видео эпичного извержения вулкана Синабунг в Индонезии

Главное: Вулкан Синабунг извергался в Индонезии. Опубликовано видео природного явления.

Детали: На индонезийском острове Суматра извергался вулкан Синабунг. Он выбросил столб пепла на высоту 4,5 километра.

Уже появилось видео природного явления.

Само извержение длилось 12,5 минут.

Данному вулкану присвоен «красный» уровень опасности.

Стоит добавить, что его составляет 2 460 метров над уровнем моря. При этом он проснулся относительно недавно: первое почти за четыреста лет извержение произошло в 2010 году.

В тему: Появилось эпичное видео извержения вулкана Этна.