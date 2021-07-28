Полиция показала видео уничтожения гигантского урожая конопли

Главное: В Херсонской области уничтожили почти 35 тысяч кустов конопли. Полиция показала видео.

Детали: В Херсонской области уничтожили 34,7 тысяч кустов конопли. Видео показала местная полиция.

Рекордный урожай наркотического средства обнаружили в минувшие выходные на территории Чаплынской территориальной общины.

Тогда же правоохранители задержали четырех участников группы, причастных к незаконному обороту наркотических веществ.

Известно, что двум людям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога в размере от 90 до 110 тысяч гривен. Еще двое получили ночные домашние аресты.

Информируется, что копы получили разрешение суда на срочное уничтожение конопли, которую сожгли.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности организатора и других участников наркогруппировки.

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