На известном немецком фармацевтическом заводе прогремел взрыв

Главное: Взрыв произошел на заводе Bayer в Германии. Опубликовано видео с места ЧП.

Детали: Во вторник, 27 июля, в немецком Леверкузене произошло масштабное ЧП. Тут на фармацевтическом заводе компании Bayer прогремел взрыв, начался пожар.

Пока точно не известно, что стало причиной произошедшего.

Местных жителей уже оповестили об опасности – их просят не выходить на улицу и затворить окна.

Также было закрыто движение транспорта по шоссе, которое проходит рядом с предприятием, на котором, как говорят власти, утилизировали отходы.

Известно, что пострадали два сотрудника. Еще пять человек пропали без вести.

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