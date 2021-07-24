Появилось видео с места пожара в криворожском доме престарелых

Главное: Дом престарелых горел в Кривом Роге. Эвакуировали десятки людей.

Детали: Минувшей ночью в Кривом Роге произошло ЧП. О нем поведали в ГСЧС.

Как стало известно, горел дом престарелых. Спасатели эвакуировали двадцать два пожилых человека. Кроме этого сумели выбраться трое здешних медицинских сотрудников.

Выяснилось, что пламя вспыхнуло в середине хозяйственной комнаты, расположенной на первом этаже трехэтажного дома.

Огонь удалось оперативно потушить.

Никто не пострадал.

Отмечается, что огнем уничтожено старое домашнее имущество в хозяйственной комнате на площади шестнадцать квадратных метров.

Полиция уже открыла уголовное дело по факту пожара по части 1 статьи 270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

В тему: Появилось видео большого пожара в Киеве.