Появилось видео с места крушения вертолета под Николаевом

Главное: В Николаевской области произошло крушение вертолета. Погибли пилот и его помощник.

Детали: Утром субботы, 17 июля, возле села Лишнее (Николаевской области) произошла авиакатастрофа. Как сообщили в ГСЧС, тут разбился вертолет Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро).

В результате инцидента погибли два человека – пилот и его помощник.

После падения машины возник пожар на площади шесть квадратных метров.

Сейчас выясняются причины ЧП.

Уже опубликовано видео с места крушения:

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