Стихия в Германии унесла уже около сотни жизней

Главное: В Германии продолжается наводнение. Погибли десятки людей.

Детали: Страшное наводнение, вызванное непрекращающимися проливными дождями, привело к многочисленным жертвам в Германии. О ЧП сообщают власти страны.

По последним данным, погибли уже не менее 93 человек.

При этом более 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести.

Ливни размывают дороги, приводят к оползням и разрушениям зданий.

Непогоду спровоцировал циклон Бернд. Синоптики говорят, что он ударил по западным и юго-западным регионам Германии, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов.

В тему: На Германию обрушился циклон Бернд.