Мощный ливень затопил Черкассы. Машины буквально плавали по улицам

Главное: После мощного ливня, который обрушился на Черкассы, улицы города превратились в реки. В области обесточены 28 населенных пунктов.

Детали: На Черкассы обрушился мощный ливень с сильным ветром. В результате непогоды улицы превратились в реки, машины буквально плавали в воде.

А в одной из многоэтажек дождевая вода водопадом лилась в подъезде. Там сильным потоком сорвало часть сливной трубы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черкасской области, спасатели неоднократно выезжали убирать деревья, которые падали из-за сильных порывов ветра и препятствовали движению транспорта.

Всего же в области из-за непогоды остались обесточенными 28 населенных пунктов. Также в регионе возникли два пожара, причиной которых стал разряд молнии.

В тему: В понедельник вечером на Житомир обрушилась стихия. В итоге несколько улиц были затоплены, ветер ломал деревья.