В поезде Одесса-Ковель горел вагон

Главное: В поезде Одесса-Ковель произошел пожар. Тут горел вагон.

Детали: В минувший понедельник, 12 июля, в поезде Одесса-Ковель произошел пожар. Как пишет «Думская», горел один из вагонов.

Отмечается, что возгорание удалось потушить силами пожарной команды поезда до прибытия спасателей.

В ГСЧС говорят, что никто не пострадал.

Вагон, где случился пожар, отцепили, после чего состав продолжил движение.

Сейчас выясняются причины возгорания.

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