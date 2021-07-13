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Видео-Новости > В поезде Одесса-Ковель горел вагон

В поезде Одесса-Ковель горел вагон

Агата Кловская
13.07.21 12:23
358
В поезде Одесса-Ковель горел вагон

Главное: В поезде Одесса-Ковель произошел пожар. Тут горел вагон.

Детали: В минувший понедельник, 12 июля, в поезде Одесса-Ковель произошел пожар. Как пишет «Думская», горел один из вагонов.

Отмечается, что возгорание удалось потушить силами пожарной команды поезда до прибытия спасателей.

В ГСЧС говорят, что никто не пострадал.

Вагон, где случился пожар, отцепили, после чего состав продолжил движение.

Сейчас выясняются причины возгорания.

В тему: Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев.

Тэги: пожар, общество, Одесса, поезд, ЧП, новости Украины

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