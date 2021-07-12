В Индии жертвами молний стали десятки людей

Главное: В Индии люди гибнут от ударов молний. Зафиксирована аномальная смертность.

Детали: В минувшее воскресенье, 11 июля, в Индии фиксировалась аномальная смертность от ударов молний. Подробности поведали местные СМИ.

Так, как сообщается, в городе Джайпур молния поразила сторожевую башню Амбер-форт, где гуляли двадцать семь человек и делали селфи. В итоге одиннадцать отдыхающих погибли.

Отмечается, что некоторые люди упали с большой высоты.

Также в этом же штате Раджастхане вчера молнии убили еще девять человек.

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