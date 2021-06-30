С Windows 11 удалось сделать кое-что необычное

Главное: Windows 11 запустили на смартфоне Lumia 950 XL. Это образец 2015 года.

Детали: С операционной системой Windows 11 удалось сделать кое-что необычное. Энтузиасты показали видео в сети.

Так, грядущую новинку удалось запустить на «допотопном» смартфоне Lumia 950 XL, который был выпущен аж в 2015 году.

Отмечается, что его оперативная память составляет всего 3 ГБ, также «трубка» имеет ARM-процессор Snapdragon 810.

Модель была разработана Nokia во время сотрудничества с Microsoft.

Люди без проблем запустили на ней рабочий стол, файловый менеджер, настройки и другие задачи.

В тему: Стала известна дата выхода Windows 11 в широкое пользование.