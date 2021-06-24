Опубликовано видео эпичного пожара на складе с порохом в России

Главное: В Башкирии вспыхнул склад с порохом. Опубликовано видео с места ЧП.

Детали: В российском городе Стерлитамак (Башкирия) в четверг, 24 июня, произошло ЧП. Тут вспыхнул склад с порохом.

Спасатели говорят, что на территории предприятия «Авангард» вспыхнул одноэтажный склад с порохом размером двадцать на шестьдесят метров.

Общая площадь пожара оценивается в 1280 квадратных метров.

Отмечается, что существует угроза возгорания соседнего склада, где хранится около двухсот тонн пороха.

Местных жителей уверяют, что им ничего не угрожает.

В тему: Россия готова военными методами отстаивать нерушимость своей границы.