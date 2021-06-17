Появилось видео падения фуникулера в Италии, жертвами которого стали четырнадцать человек

Главное: Падение фуникулера в Италии попало на видео. Погибли четырнадцать человек.

Детали: Опубликовано видео с камер наблюдения, где зафиксировано падение фуникулера, который шел от озера Лаго-Маджоре на гору Моттароне. Инцидент произошел еще 23 мая – тогда погибли четырнадцать человек, в том числе двое детей.

Как видно, кабинка практически доехала до платформы, после чего «сорвалась» и полетела вниз.

У фуникулера оборвался трос и он рухнул вниз с двадцатиметровой высоты.

Выживший тогда пятилетний ребенок до сих пор находится в больнице.

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