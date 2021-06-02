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Видео-Новости > Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине оказался лоббистом «Северного потока – 2»

Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине оказался лоббистом «Северного потока – 2»

Александр Панько
02.06.21 14:37
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Бывший спецпредставитель Госдепа по Украине оказался лоббистом «Северного потока – 2»

Главное: По словам бывшей советницы главы «Нафтогаза Украины» Елены Зеркаль, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер после слушаний по импичменту Дональду Трампу стал лоббистом российского «Северного потока — 2».

Детали: Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер является лоббистом «Северного потока — 2». Об этом в интервью «Европейской правде» сообщила бывшая советница главы правления «Нафтогаза» Елена Зеркаль.

«Он работает на лоббистскую компанию, представляющую интересы „Северного потока — 2“», — заявила она, добавив, что это произошло после слушаний по импичменту Дональда Трампа.

При этом Зеркаль затруднилась сказать, как и почему это произошло. Но, по ее мнению, сейчас многие задались вопросом, не приезжал ли Волкер в качестве спецпредставителя в Украину, чтобы уговаривать руководство нашего государства отказаться от борьбы с «Северным потоком 2».

Справка: 7 июля 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил Курта Волкера специальным представителем Госдепартамента США по Украине. На этой должности он выделялся активной проукраинской и антироссийской позицией. Критиковал «нормандский формат» урегулирования конфликта на Донбассе, выступал за санкции в отношении России и против идеи введения российских миротворцев.

27 сентября 2019 года телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Волкер подал в отставку на следующий день после публикации текста жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб на действия президента США Дональда Трампа в связи с его звонком президенту Украины Владимиру Зеленскому, состоявшимся 25 июля. Информатор утверждал, что Волкер помог устроить встречу личного адвоката Трампа Руди Джулиани с представителями Зеленского.

Тэги: мир, лобби, Курт Волкер, Северный поток-2, Елена Зеркаль

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