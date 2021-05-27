У киевлян из-под ног ушла земля в районе популярного торгового центра на Лыбедской

Главное: В Киеве на улице Антоновича возле ТРЦ «Ocean Plaza» в ходе гидравлических испытаний произошел прорыв водопровода.

Детали: В Киеве из-за прорыва водопровода затопило улицу Антоновича возле станции метро «Лыбедская» и ТРЦ Ocean Plaza. Как сообщается на официальном канале Киевской городской государственной администрации в Telegram, авария произошла во время гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе, построенном в 1987 году.

На время проведения ремонтных работ движение транспорта возле места повреждения частично ограничено. Объезд осуществляется по переулку Руслана Лужевского, по улице Антоновича и на разворот на улицу Большая Васильковская.

Видео с места происшествия публикует журналистка Татьяна Николаенко на своей странице в Facebook.

В тему: Вечером 13 января 2020 года горячая вода затопила торгово-развлекательный центр Ocean Plaza возле станции метро «Лыбедская» в Киеве. 10 человек получили ожоги.