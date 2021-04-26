Илон Маск предупредил об опасности полета на Марс

Главное: Илон Маск предупредил людей, которые собрались полететь на Марс, о том, что они могут умереть. Поэтому первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы.

Детали: Глава американской компании SpaceX Илон Маск считает, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле. Об этом он высказался в интервью основателю X Prize Foundation Питеру Диамандису, которое опубликовано на YouTube.

«Вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды», — сказал он.

По его мнению, в приглашении к полету на Марс необходимо указать, что предстоящее путешествие будет «трудным и опасным»: «Вы можете не вернуться живым».

Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы.

В тему: В декабре 2018 года ученые рассказали, какие опасности ожидают смельчаков-космонавтов во время полета на Марс.