В Кабмине успокоили украинцев: Сейчас не время для войны, у нас огороды по графику

Главное: Вице-премьер Алексей Резников на брифинге в Николаеве заявил, что войны с Россией не будет, потому что «у нас сейчас огороды по графику».

Детали: Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выразил убеждение, что войны с Россией не будет. Как сообщают «Никвести», на брифинге в Николаеве 22 апреля он отметил, что скопление российских войск на границе с Украиной и в Крыму вызывает большое напряжение граждан, поэтому надо их успокоить.

«Наверное, есть напряжение в обществе и очень часто меня спрашивают, будет ли война или не будет, учитывая скопление российских войск вдоль наших границ, оккупированного Крыма и линии соприкосновения», — заявил он, подчеркнув, что настроен позитивно.

«Войны не будет и ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине», — заключил Резников, выразив надежду на «такие же настроения у россиян».

В тему: 21 апреля 2021 года российские оккупационные войска устроили масштабные военные учения в Крыму. Для участия в них на украинскую территорию прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уже на следующий день он поручил командующим начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.