Умерла актриса из фильма «Бриллиантовая рука», запомнившаяся всем одной культовой фразой

Главное: Умерла актриса Серафима Холина. Она прославилась небольшой ролью в фильме «Бриллиантовая рука».
Детали: В Москве в возрасте 97 лет умерла актриса Серафима Холина. Она запомнилась всем небольшой, но характерной ролью в фильме «Бриллиантовая рука» (1968-й год) в сцене показа мод.
Примечательно, что это было ее последнее появление в кино. Актриса работала в театре и занималась озвучиванием фильмов, в том числе иностранных.
В последние годы своей жизни женщина страдала болезнью Альцгеймера.
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