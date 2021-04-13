Умерла актриса из фильма «Бриллиантовая рука», запомнившаяся всем одной культовой фразой

Главное: Умерла актриса Серафима Холина. Она прославилась небольшой ролью в фильме «Бриллиантовая рука».

Детали: В Москве в возрасте 97 лет умерла актриса Серафима Холина. Она запомнилась всем небольшой, но характерной ролью в фильме «Бриллиантовая рука» (1968-й год) в сцене показа мод.

Примечательно, что это было ее последнее появление в кино. Актриса работала в театре и занималась озвучиванием фильмов, в том числе иностранных.

В последние годы своей жизни женщина страдала болезнью Альцгеймера.

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