Появилось странное и зловещее видео с участием Жириновского

Главное: Российский политик Владимир Жириновский завыл. Уже появилось видео странного поступка.
Детали: Российский политик Владимир Жириновский завыл в эфире у пропагандиста Владимира Соловьева. Скандальное видео уже обсуждают в социальных сетях.
Он заявил: «Когда мир подойдет к последней черте, когда опасность, вот-вот война начнется, они втроем должны завыть по-волчьи».
Лидер ЛДПР посоветовал сделать так лидерам США Джо Байдену, Китая Си Цзиньпину и РФ Владимиру Путину.
В тему: Жириновский составил список возможных преемников Путина.