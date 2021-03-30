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Видео-Новости > Появилось странное и зловещее видео с участием Жириновского

Появилось странное и зловещее видео с участием Жириновского

Агата Кловская
29.03.21 23:59
460
Появилось странное и зловещее видео с участием Жириновского

Главное: Российский политик Владимир Жириновский завыл. Уже появилось видео странного поступка.

Детали: Российский политик Владимир Жириновский завыл в эфире у пропагандиста Владимира Соловьева. Скандальное видео уже обсуждают в социальных сетях.

Он заявил: «Когда мир подойдет к последней черте, когда опасность, вот-вот война начнется, они втроем должны завыть по-волчьи».

Лидер ЛДПР посоветовал сделать так лидерам США Джо Байдену, Китая Си Цзиньпину и РФ Владимиру Путину.

После этого Владимир Жириновский принялся достаточно долго выть, заявив, что чей вой будет ярче и звонче, тот и победит.
 
Столь странное поведение удивило даже ведущего передачи и гостей студии.
 

В тему: Жириновский составил список возможных преемников Путина.

Тэги: Владимир Жириновский, Владимир Путин, Россия, мир, война, волк, курьезы

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