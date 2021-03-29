Сын российского миллиардера круто опозорился в дебютной гонке Формулы-1

Главное: Дебют россиянина Никиты Мазепина в Формуле-1 завершился провалом. Появилось видео аварии на первом же круге гонки.

Детали: 22-летний россиянин Никита Мазепин, дебютировавший в прошлые выходные в Формуле-1 за рулем болида американской команды Haas F1 Team, стал предметом насмешек. Он умудрился попасть в аварию на гран-при Бахрейна на первых же секундах гонки.

Так, бывший участник королевских гонок Мика Сало обрушился на спортсмена с критикой, заявил следующее: «Этому парню просто не место в Формуле-1».

Фанаты автомобильного спорта в социальных сетях также не скупятся на язвительные комментарии.

Стоит отметить, что Никита Мазепин – сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина (владелец и председатель совета директоров объедингнной химической компании «Уралхим»), состояние которого оценивается в семь миллиардов долларов.

После гонки россиянин извинился за свою детскую ошибку перед командой, которую он подвел. При этом он был худшим в квалификации, где также терял управление над болидом.

В тему: В прошлом году мы писали, что коронавирус сорвал старт сезона в Формуле-1.