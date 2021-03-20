Сторонники Стерненко устроили вандализм у Офиса президента. Онлайн-трансляция

Главное: Сторонники заключенного Серея Стерненко под Офисом президента на ул. Банковой разрисовали здание и забросали его дымовыми шашками.

Детали: 20 марта, в день рождения активиста Сергея Стерненко его сторонники собрались на Банковой с требованием отпустить его на свободу. Как сообщает «Украинская правда», люди скандируют лозунги «Аваков черт» и «Свободу политзаключенным».

Участники акции раскрасили здание Офиса президента, подожгли табличку и разбили окна.

Онлайн-трансляцию ведет «Радио Свобода» на своем канале в YouTube.

В тему: 23 февраля 2021 года Приморский райсуд Одессы вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества.