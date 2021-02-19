В Киеве водитель двумя ударами убил пешехода, которого не пропустил на переходе

Главное: В Киеве водитель автомобиля Hyundai убил пешехода, который предъявил претензии за то, что тот не пропустил его на пешеходном переходе. После этого он, как ни в чем не бывало, объехал тело по встречной полосе и продолжил движение.

Детали: Сегодня, 19 февраля, в Киеве водитель автомобиля Hyundai в ходе внезапно возникшей ссоры нанес телесные повреждения пешеходу. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook, полученные травмы повлекли смерть пострадавшего.

Чуть более чем через час он был задержан сотрудниками полиции.

На опубликованном видео с камер видеонаблюдения можно видеть, как пешеход предъявляет какие-то претензии водителю проезжающего мимо автомобиля. Учитывая, что все происходит в районе пешеходного перехода, можно допустить, что автомобилист не пропустил людей в соответствии с требованиями Правил дорожного движения.

После короткой словесной перепалки водитель вышел и дважды ударил потерпевшего в область головы. После того как пешеход упал, он объехал его тело по встречной полосе и продолжил движение.

В тему: В апреле 2019 года в одном из супермаркетов Киева в результате конфликта мужчина ударил своего оппонента в голову. В результате удара пострадавший умер.

В июле того же года одесские правоохранители задержали 24-летнего охранника ночного клуба, который одним ударом убил нетрезвого посетителя.