Ураганный ветер в Магадане срывает крыши с домов. Люди держатся за столбы, чтобы не улететь

Главное: На Россию также обрушилась непогода. В Магадане ураганный ветер срывает крыши домов, разносит мусор и буквально мешает пешеходам, заставляя их держаться за столбы и заборы.

Детали: В Магадане (Россия) установились непростые погодные условия. Ветер достигает 33 м/с. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Регистрируются сообщения об обрушении слабоукрепленных конструкций. Повреждены кровли 46 домов. Это дома разных уровней собственности: те, что находятся в ведении жильцов, административные здания, банки, школы, детские сады», — говорится в сообщении.

Власти города призывают жителей соблюдать осторожность, спрятать автомобили в гаражи или припарковать их подальше от рекламных щитов и деревьев, а детей, по возможности, не отпускать из дома.

Пользователи социальных сетей публикуют фото и видео последствий циклона. Так, на видео видно, как ветер срывает крыши домов, разносит мусор и буквально мешает пешеходам, заставляя их держаться за столбы и заборы. На некоторые автомобили обрушились остатки снесенных крыш.

В тему: В сентябре минувшего года на стройке в российском городе Тюмень на стройке упали два башенных крана. Случилось это из-за поднявшегося сильного ветра.