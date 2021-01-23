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Видео-Новости > Австралийка засняла на видео странное существо, забравшееся в дом

Австралийка засняла на видео странное существо, забравшееся в дом

Александр Панько
23.01.21 11:22
661
Австралийка засняла на видео странное существо, забравшееся в дом

Главное: Пользовательница TikTok из Австралии опубликовала видео со странным существом, которое заползло в ее дом. Выяснилось, что это обычная исполинская ящерица.

Детали: Жительница Австралии сняла на видео странное существо, напоминающее нечто среднее между огромным червяком и ящерицей. Как сообщает Daily Mail, на кадрах, которые девушка опубликовала в TikTok, можно видеть как нечто активно ползает по полу.

Ролик украшает подпись «Жить в Австралии».

Необычное существо озадачило пользователей. По мнению одних, это могла быть ящерица. Другие же допустили, что речь идет о сухопутных угрях.

Однако сама автор видео впоследствии призналась, что запечатлела исполинскую ящерицу, которая заползла в дом. «Я спала, услышала звук, будто кто-то ползет, вышла и обнаружила ее. Потом пришел папа и выгнал ее на улицу», — рассказала блогерша.

Справка: Исполинские ящерицы распространены в Австралии и Океании. Они не представляют угрозы для людей. Как правило, их длина составляет от 30 до 50 сантиметров, однако есть особи, дина которых не превышает 10 см.

В тему: Весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй в США было обнаружено непонятное чудовище.

В октябре 2010 года в болотах Мадагаскара было найдено неизвестное существо, напоминающее мангуста.

В 2013 году в холодных арктических водах северной части Канады была поймана очень редкая рыба. Исследователи идентифицировали его, как суперредкую длинноносую химеру.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

В октябре ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке.

В ноябре того же года жители Севастополя обнаружили на одном из городских пляжей странное существо, выброшенное морем. Находка удивила, но одновременно и напугала горожан. Однако, по мнению скептиков, это всего лишь веник в мазуте.

В начале 2020 года житель американского штата Южная Каролина Александр Илг обнаружил на пляже Фолли Бич странный шар розового цвета, похожий на желе.

В июле того же года жители китайской провинции Хэнань заметили странное трехметровое существо, похожее на монстра, почитаемого в местной культуре. Однако есть мнение, что речь идет об обычном косяке рыб.

В октябре на берег одного из американских штатов приливом выбросило странное существо с щупальцами. Ученые предположили, что это семиногий осьминог.

Тогда же жители греческого острова Крит нашли на северном берегу останки загадочного существа. По данным экспертов, это барсук, потерявший шерсть и раздувшийся после долгого пребывания в воде.

В декабре в таиландской провинции Краби рыбак поймал в реке странное существо с множеством длинных черных ног. При этом оно передвигалось как паук.

В самом конце года загадочное мертвое «чудовище» вымыло на берег британского графства Пембрукшир в Уэльсе. Находка не на шутку озадачила специалистов.

Тэги: существо, Австралия, монстр, ящерица, чудовище, соцсети

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